Bilecik'te Çiftçilere Yerli ve Milli Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Çiftçilere Yerli ve Milli Sebze Fidesi Dağıtıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşen 'Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında çiftçilere 61 bin 780 adet yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı.

18.05.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te çiftçilere 61 bin 780 adet yerli ve milli sebze fidesi dağıtıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşen "Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde yerli ve milli sebze fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen fide dağıtım törenine; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi' çerçevesinde Söğüt'te 61 bin 780 adet sebze fidesi yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı katkısı, yüzde 25 ise çiftçi desteği ile Söğütlü üreticilere dağıtıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Söğüt, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Çiftçilere Yerli ve Milli Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
10:40 Husumetli aileler arasında kavga Kemer ve sopalar havada uçuştu Husumetli aileler arasında kavga! Kemer ve sopalar havada uçuştu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çiftçilere Yerli ve Milli Sebze Fidesi Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement