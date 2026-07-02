Bilecik'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı

Bilecik\'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı
02.07.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te çocuk kuruluşlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı, hizmet kalitesi artırıldı.

Bilecik'te çocuk kuruluşlarına yönelik genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, çocuk kuruluşları müdürleri, müdür yardımcıları ve İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri personelleri katıldı. Toplantıda çocukların bakım, korunma ve gelişim süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular da görüşüldü. Toplantının ardından İl Müdürü Nejat İlhan, Babalar Günü dolayısıyla kuruluş müdürlerinin gününü kutlayarak kendilerine hediye takdim etti.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın bakım, korunma ve gelişim süreçlerine yönelik hizmetlerin daha etkin ve nitelikli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi

16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:59:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.