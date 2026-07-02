Bilecik\'te Çocuk Kuruluşları Toplantısı

Bilecik'te çocuk kuruluşlarına yönelik genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, çocuk kuruluşları müdürleri, müdür yardımcıları ve İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri personelleri katıldı. Toplantıda çocukların bakım, korunma ve gelişim süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular da görüşüldü. Toplantının ardından İl Müdürü Nejat İlhan, Babalar Günü dolayısıyla kuruluş müdürlerinin gününü kutlayarak kendilerine hediye takdim etti.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın bakım, korunma ve gelişim süreçlerine yönelik hizmetlerin daha etkin ve nitelikli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİLECİK