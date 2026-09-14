Bilecik\'te çocuklar çevre bilinci için tohum topu hazırladı

Bilecik'te çocukların doğa ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla 'Tohum Topu Atölyesi' düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara tohumların yaşam döngüsü, doğanın korunması, yeşil alanların artırılması ve sürdürülebilir gelecek için çevreye karşı sorumluluklar hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Atölye kapsamında çocuklar kendi elleriyle tohum topları hazırladı. Hazırlanan tohum topları, doğayla buluşturulmak üzere hazırlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinliğin çocukların çevre bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını ve çevreye karşı duyarlılık kazanmasını önemsiyoruz. Kendi elleriyle hazırladıkları tohum toplarıyla hem eğlendiler hem de doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadılar. Bu tür çalışmalarla çocuklarımızın çevre bilincini güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.