Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve Bilecik İl Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi çocukları makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Sözer, çocukların görüş ve düşüncelerini dinledi. Ziyaret kapsamında çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci doğrultusunda çevre, iklim adaleti ve sürdürülebilir gelecek temalarıyla hazırladıkları 'Çocuk Hakları Bildirgesi'ni Vali Sözer'e takdim etti.Çocukların toplumsal yaşamda ve karar alma süreçlerinde aktif rol almalarının önemine dikkat çeken Vali Sözer, çocukların fikirlerinin geleceğin şekillenmesinde büyük değer taşıdığını ifade etti. Vali Sözer, çocukların haklarının korunduğu, kendilerini özgürce ifade edebildiği, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir geleceğe sahip olmalarının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.