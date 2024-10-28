Bilecik\'te Cumhuriyet Bayramı\'nın 101. Yılı Kutlandı

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Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk sunulması ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlama programı; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören, kısa süren saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kutlamalar çerçevesinde bugün Cumhuriyet müsabakaları kapsamında satranç turnuvaları final maçı ve ödül töreni, Kuruluştan Kurtuluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu ve akşam ise Cumhuriyet ateşi kamp etkinliği ile devam edecek. - BİLECİK