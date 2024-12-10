Bilecik\'te Dolmuş Sürücüsüne Ceza

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Bilecik'te Pelitözü Gölpark'a gitmek isteyen üniversite öğrencisinin talebini kabul etmeyerek, güzergaha uymayan sürücüye ceza işlemi uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, takip etmesi gereken güzergaha uymayan ve öğrenciyi mağdur eden halk dolmuşu sürücüsüne yönelik tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü çalışanları, ilgili tutanağı encümene sevk ettiklerini ve tutanağın değerlendirilerek, sürücü hakkında ceza işlemi uygulanacağı bilgisini verdi.

Bu tür olumsuz durumlara karşı vatandaşların duyarlı olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletebileceklerini kaydeden görevliler, bu yönde denetimlerin artırılacağını söyledi. - BİLECİK