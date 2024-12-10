Bilecik'te Dolmuş Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Bilecik'te Dolmuş Sürücüsüne Ceza

Bilecik\'te Dolmuş Sürücüsüne Ceza

Pelitözü Gölpark'a gitmek isteyen öğrenciyi mağdur eden sürücüye ceza işlemi için tutanak tutuldu.

10.12.2024 14:59
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Bilecik'te Pelitözü Gölpark'a gitmek isteyen üniversite öğrencisinin talebini kabul etmeyerek, güzergaha uymayan sürücüye ceza işlemi uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, takip etmesi gereken güzergaha uymayan ve öğrenciyi mağdur eden halk dolmuşu sürücüsüne yönelik tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü çalışanları, ilgili tutanağı encümene sevk ettiklerini ve tutanağın değerlendirilerek, sürücü hakkında ceza işlemi uygulanacağı bilgisini verdi.

Bu tür olumsuz durumlara karşı vatandaşların duyarlı olmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarıyla iletebileceklerini kaydeden görevliler, bu yönde denetimlerin artırılacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Dolmuş Sürücüsüne Ceza - Son Dakika

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