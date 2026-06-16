Bilecik\'te El Emeği Sergisi Açıldı

Bilecik'te öğrencilerin el emeği ürünleri sergide beğeni topladı.

Bilecik'te Halime Hatun Kız Yurdu'nda 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi EYS El Sanatları Kursları kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı birbirinden değerli çalışmalar sergilendi. Sergide yer alan eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkür ederek; "Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK