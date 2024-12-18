Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar çalışarak emekli olan 4 personele 'Başarı Belgesi'verildi.
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kurum bünyesinde uzun yıllar müdür yardımcılığı ve müdürlük görevini yürüten Mehmet Kocabıçak ve 2024 yılında emekliye ayrılan Gül Bostan Güler, Mahmut Alay, Ayşe Genç'e Başarı Belgesi verdi. Bircan, başta Mehmet Kocabıçak olmak üzere emekli olan tüm personellere bakanlıkları adına teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında sağlık yaşam diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Emekliye Ayrılan Personele Başarı Belgesi - Son Dakika
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