Bilecik'te Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği - Son Dakika
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Bilecik'te Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği

Bilecik\'te Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği
23.06.2026 09:56
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Bilecik'te evlilik kredisi alan gençlere, evlilik öncesi eğitim ve sağlık desteği sağlandı.

Bilecik'te evlenecek gençlere eğitim ve sağlık desteği verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik kredisi desteğinden yararlanan gençlere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Bilecik genelinde yürütülen program kapsamında, evlilik kredisi desteğinden faydalanan genç çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi. Eğitimlerde, sağlıklı ve bilinçli aile yapısının güçlendirilmesi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve evlilik sürecine hazırlık konuları ele alındı. Program çerçevesinde ayrıca Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ebeler Birgül Şenlik Duran ve Hatice Akkaşoğlu tarafından katılımcılara üreme sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin, genç çiftlerin evlilik sürecine daha bilinçli ve sağlıklı şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Evlilik öncesi verilen bu eğitimler, aile yapısının daha güçlü temeller üzerine kurulmasına katkı sağlamaktadır. Gençlerimizin hem bilinçli hem de sağlıklı bir başlangıç yapmasını önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği - Son Dakika

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