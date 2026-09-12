Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika
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Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Bilecik\'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verdi. Eğitimde eşler arası iletişim ve aile içi ilişkiler ele alınarak gençlerin evlilik hayatına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Bilecik'te evlenecek gençlere evlilik öncesi eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere yönelik Evlilik Öncesi gerçekleştirilen eğitimde, çiftlere sağlıklı ve güçlü bir evlilik hayatının temelleri hakkında bilgi verildi. Eğitim kapsamında eşler arası iletişim, aile içi ilişkiler ve evlilik sürecinde karşılaşılabilecek durumlar ele alınırken, çiftlerin evlilik hayatına yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gençlerin sağlıklı ve güçlü aileler kurmasının önemine dikkat çekerek, "Evlilik, hayatın önemli dönüm noktalarından biridir. Gençlerimizin evlilik sürecine daha bilinçli ve hazırlıklı şekilde başlamalarını önemsiyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik eğitim ve destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Evlilik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te evlilik kredisinden faydalanacak çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika
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