Bilecik\'te Ezan ve Hutbe Yarışmalarının Birincileri Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının Bilecik il merkezi birincileri belli oldu.

Din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmalar, il, bölge ve Türkiye finalleri olmak üzere üç aşamada düzenleniyor. Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'in başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Çukurören Camii İmam Hatibi Muhammet Aydın olurken, Etkili Hutbe Sunumu Yarışması birincisi Ayvacık Köyü Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Apaydın oldu.

İl merkezi birincileri, Bilecik il finalinde yarışmaya hak kazandı. Türkiye finalleri, 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda gerçekleştirilecek. - BİLECİK