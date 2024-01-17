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Bilecik'te GAMER Toplantısı: Asayiş ve Huzurun Devamı İçin Koordinasyon Önemli - Son Dakika
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Bilecik'te GAMER Toplantısı: Asayiş ve Huzurun Devamı İçin Koordinasyon Önemli

Bilecik'te düzenlenen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısında kentteki asayiş ve huzurun devamına değinildi. Vali Şefik Aygöl, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Bilecik\'te GAMER Toplantısı: Asayiş ve Huzurun Devamı İçin Koordinasyon Önemli
17.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:56
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Bilecik'te düzenlenen Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısında kentteki asayiş ve huzurun devamına değinildi.

'GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Şefik Aygöl, başkanlığında Valilik Edebali Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda GAMER Bilecik İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Vali Aygöl, kentteki asayiş ve huzurun devamı için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te GAMER Toplantısı: Asayiş ve Huzurun Devamı İçin Koordinasyon Önemli - Son Dakika
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