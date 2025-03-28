Bilecik'te Gençlik ve İnovasyon Kulübü Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Bilecik'te Gençlik ve İnovasyon Kulübü Büyük İlgi Görüyor

Bilecik\'te Gençlik ve İnovasyon Kulübü Büyük İlgi Görüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde kurulan kulüp, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini destekliyor.

28.03.2025 11:46
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Gençlik ve İnovasyon Kulübü, kampüste büyük ilgi görüyor.

Disiplinler arası iş birliğini teşvik eden, sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan kulüp, inovatif düşünceyi ve girişimcilik ruhunu da desteklemeyi hedefliyor. Gençlik ve İnovasyon Kulübü Başkanı Emir Karlıdağ, kulübün amaçları hakkında bilgi vererek, "Öğrenciler arasındaki sosyal etkileşimi artırmak, disiplinler arası bilgi paylaşımını güçlendirmek ve gençlerin kariyerlerine katkı sağlamak en büyük önceliklerimiz arasında. Seminerler, atölyeler ve etkinliklerle hem sosyal hem de akademik hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Gençlik ve İnovasyon Kulübü, öğrencilerin stres yönetimi ve motivasyonlarını artırmaya yönelik etkinlikler düzenleyerek kampüs yaşamını daha keyifli hale getirmeyi planlıyor. Kulüp, kısa sürede büyük bir ilgi görerek yalnızca bir günde 450 üyeye ulaştı ve kampüs içinde önemli bir topluluk haline gelmeye başladı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Gençlik ve İnovasyon Kulübü Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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