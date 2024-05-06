Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gezelim, Görelim, Tanıyalım' doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gezelim, Görelim, Tanıyalım' doğa yürüyüşü düzenlendi

Bilecik\'in Gölpazarı ilçesinde \'Gezelim, Görelim, Tanıyalım\' doğa yürüyüşü düzenlendi

Gölpazarı'na bağlı Dülgeroğlu ve Bakraz köyleri arasında yapılan doğa yürüyüşüne Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte insanlar yeşilliğin arasında kuş sesleri eşliğinde vakit geçirdi ve doğanın tadını çıkardı.

06.05.2024 10:48
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köyler arası yapılan 'Gezelim, Görelim, Tanıyalım' doğa yürüyüşü büyük katılımla gerçekleşti.

Gölpazarı'na bağlı Dülgeroğlu ve Bakraz (Eski Günyurdu) köyleri arasında düzenlenen 'Gezelim, Görelim, Tanıyalım' doğa yürüyüşü etkinliği Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Doğa yürüyüşünde pek çok insan yeşilliğin arasında, kuş sesleri ile baş başa vakit geçirdi. Kaymakam Kahraman yoğun katılımın olduğunu gözlemlediğini belirterek, "Bu etkinliklerimiz ile vatandaşlar spora teşvik ediliyor. Köyler arası hem doğayla iç içe vakit geçirirken aynı zamanda bu eşsiz manzaranın da tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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