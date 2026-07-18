Bilecik'te Gölpark Fest Coşkusu - Son Dakika
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Bilecik'te Gölpark Fest Coşkusu

Bilecik\'te Gölpark Fest Coşkusu
18.07.2026 12:07
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Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026, renkli etkinliklerle başladı. Keyifli anlar.

Bilecik Pelitözü Göleti'nde festival coşkusu yaşandı.

Bilecik Valiliği koordinesinde Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026'nın ilk günü, birbirinden renkli etkinliklerle yoğun katılım altında gerçekleştirildi. Üç gün sürecek festivalin ilk gününde çocuk etkinlikleri, plaj voleybolu turnuvası, açık hava sineması ve konser programları vatandaşların beğenisine sunuldu. Gün boyunca festival alanını dolduran ziyaretçiler, düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Festival kapsamında yalnızca Bilecikli esnafın yer aldığı stantlarda yöresel ürünler vatandaşlarla buluşurken, alışveriş hareketliliği de yaşandı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, tüm vatandaşları festivale davet ederek, "Gölpark Fest 2026 ile hem hemşerilerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini hem de ilimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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