Bilecik'te Gübre Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Gübre Denetimi Başlatıldı

Bilecik\'te Gübre Denetimi Başlatıldı

Bilecik'te, sahte gübreleri engellemek için sıkı denetimler gerçekleşti, çiftçilerin güvenliği öncelik.

08.02.2025 12:22
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, koordinesinde, gübre satışı yapan işyerlerine sıkı denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla ilkbahar öncesinde gübre kullanımının arttığı dönemde, sahte ve tağşiş edilmiş gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetimler başlatıldı. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'te de titizlikle yürütülen denetimler kapsamında, çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını hedeflendiğini belirtti. Gerçekleştirilen denetime, teknik personelin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katılarak süreci yerinde takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Gübre Denetimi Başlatıldı - Son Dakika

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