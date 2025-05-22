Bilecik\'te Halı Saha Turnuvası Başlıyor

Bilecik'te düzenlenecek olan Kurumlar Arası Halı Saha Turnuvası'nda 32 takım ter dökecek.

Memur-Sen Bilecik İl Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Turnuvası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi halı sahasında başlayacak. İlk turnuva Bilecik'in manevisi olan 'Şeyh Edebali' adına gerçekleştirilirken, bu yılki organizasyon Memur-Sen kurucu Genel Başkanı Kudüs Şairi, Yazar ve Bilge Sendikacı merhum Mehmet Akif İnan anısına düzenleniyor. 32 farklı kurumdan takımın katılım sağladığı turnuva, bir buçuk ay sürecek ve final maçıyla birlikte gerçekleştirilecek ödül gecesiyle son bulacak.

Turnuva öncesinde, Memur-Sen toplantı salonunda Memur Sen Bilecik İl Başkanı Ahmet Selöz'ün de hazır bulunduğu kura çekimi ve fikstür toplantısı yapıldı. Organizasyon komisyonu ve katılımcı takım kaptanlarının hazır bulunduğu toplantıda, kamu kurumu personeli arasındaki dostluk ve iş birliğini artıran organizasyonun önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, gelecek yıl turnuvanın bir yıl sürecek "Kurumlar Ligi" formatında düzenlenmesi yönündeki taleplerini iletti.

Turnuvanın, kamu çalışanları arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi ve sportif etkinlikleri teşvik etmesi hedefleniyor. - BİLECİK