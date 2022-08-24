Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular - Son Dakika
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Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular

24.08.2022 14:54
Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular

Bilecik'te halk ekmek satış noktasından ekmek alan bir şahıs ekmeği böldüğünde içinden çıkan böceği görünce şok oldu.

Bilecik'te halk ekmek satış noktasından ekmek alan bir şahıs ekmeği böldüğünde içinden çıkan böceği görünce şok oldu.

Bilecik'te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan bir kaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler. Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü. Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler. Ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aldıkları ekmeğin içinden çıkanı görünce şok oldular - Son Dakika

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