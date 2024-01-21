 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edecek

Bilecik'te BİL-EN programı kapsamında yapılan 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edeceği belirtildi. Öğrenciler derslere 5 dakika ısınma ve spor hareketleri yaparak hazırlanıyor. Çalışmalar her okulun beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılırken ilkokullarda ise İl Spor Koordinatörü tarafından yapılıyor.

Bilecik\'te \'Hareketliyim Sağlıklıyım\' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edecek
21.01.2024 - 13:58,  Güncelleme: 14:07
Abone Ol

Bilecik'te BİL-EN programı kapsamında yapılan 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliğinin yarıyıl tatilinden sonra da devam edeceği belirtildi.

Bilecik'te BİL-EN programı kapsamında öğrenciler derslere 5 dakika ısınma ve spor hareketleri yaparak hazırlanıyor. 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği hem öğrencilere keyifli anlar yaşatıyor hem de derse daha zinde girmelerini sağlıyor. Çalışmalar her okulun beden eğitimi öğretmenleri tarafından yapılırken ilkokullarda ise İl Spor Koordinatörü tarafından yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilk dönem okullarda uygulanan 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliğinin yarıyıl tatilinden sonra da devam edeceğini belirtti. BİL-EN programı kapsamında bu etkinliğin yapılma kararının alındığını açıklayan Akyol, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı'nın Vali Şefik Aygöl öncülüğünde yapılan 3 günlük çalıştay sonucunda oluştuğunu belirterek; bu programın amacının 45 başlıkta yapılan etkinliklerle öğrencileri geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliğinin bu güzel etkinliklerden birini olduğunu dile getiren Akyol, "Bilecik'te Vali Şefik Aygöl'ün verdiği desteklerle mutlu öğrenci, mutlu öğretmen ve uyumlu okul-veli iletişimi gibi hedeflere örnek çalışmalara imza atıldı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, Spor, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edecek - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te 'Hareketliyim Sağlıklıyım' etkinliği yarıyıl tatilinden sonra da devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement