Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nde yangın ve radyolojik risk senaryosuyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında saha tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanenin Acil Afet ve Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlenen tatbikata Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN)/radyolojik risk ve küçük çaplı yangın senaryosunun uygulandığı tatbikatta, olası acil durumlara müdahale süreçleri sahada test edildi. Ekipler, senaryo gereği yaşanabilecek tehlikelere karşı müdahale ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarını uygulamalı olarak değerlendirdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Hastanelerimizde olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin müdahale kabiliyetini ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tatbikata katkı sağlayan tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.