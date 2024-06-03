Bilecik'te Hava Sıcaklığının Artmasıyla Ortaya Çıkan Yılanlar Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Hava Sıcaklığının Artmasıyla Ortaya Çıkan Yılanlar Doğaya Salınıyor

Bilecik\'te Hava Sıcaklığının Artmasıyla Ortaya Çıkan Yılanlar Doğaya Salınıyor

Bilecik merkezinde hava sıcaklığının aniden artması sonucu ortaya çıkan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğaya salınıyor. Fen Lisesi bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu ve ekipler tarafından çuvala konularak doğaya salındı. Şehirde görülen diğer yılanlara da itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

03.06.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda artmasından dolayı kent merkezinde ortaya çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince alınarak doğaya salınıyor.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren Fen Lisesi bahçesinde görülen yılan paniğe neden oldu. Durumu hemen belediyeye bildiren okul yönetimi yılanı gözlem altına aldı. Okul bahçesine gelen ekipler yılanı aparat yardımı ile çuvala koyarken daha sonra doğaya saldı.

Öte yandan şehrin farklı yerlerinde de görülen yılanlara itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, vatandaşlar yangınlarda ve çeşitli olaylarda canla başla mücadele veren ekiplere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Hava Sıcaklığının Artmasıyla Ortaya Çıkan Yılanlar Doğaya Salınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Hava Sıcaklığının Artmasıyla Ortaya Çıkan Yılanlar Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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