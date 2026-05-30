Pazaryeri\'nde hıdrellez coşkusu bayram sevinciyle buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Beşikli Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel hıdrellez ve yağmur şükür duası programı, bu yıl Kurban Bayramı'nın manevi atmosferiyle birleşerek unutulmaz görüntülere sahne oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar hem bayramlaştı hem de Hıdırellez geleneğini yaşatarak bereket için dualar etti. Program boyunca mahallede adeta kardeşlik havası eserken, çocuklardan yaşlılara kadar herkes bu anlamlı buluşmanın coşkusunu birlikte yaşadı.

"Bizleri sevgiyle, güler yüzle ağırlayan tüm mahalle sakinlerimize şükranlarımı sunuyorum"

Programa katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Beşikli Mahallesi'nde oluşan birlik tablosunun örnek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşikli Mahallemizde düzenlenen bayramlaşma programı, hıdrellez ve yağmur, şükür duasına katılarak hemşerilerimizle bayramın bereketini ve coşkusunu paylaştık. Bizleri sevgiyle, güler yüzle ağırlayan tüm mahalle sakinlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel buluşmada başta Beşikli Mahalle Muhtarımız Bayram Keteci ve ailesi olmak üzere emeği geçen, gönül birliğimize katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Beşikli Mahalle Muhtarı Bayram Keteci ise bu yılki programın manevi anlamının çok daha güçlü olduğunu vurgulayarak, aynı günde bayramın, Cuma gününün ve İstanbul'un fethinin yıl dönümünün bir araya gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Beşikli Mahallesi'nde kurulan kardeşlik sofraları, edilen dualar ve samimi bayramlaşmalar geceye damga vururken, mahallede oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri vatandaşlardan büyük takdir topladı. - BİLECİK