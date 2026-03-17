Bilecik'te iftar sonrası bir parkta oynayan çocuklar yaktıkları ateş parkı alev topuna çevirdi.
Olay, Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Tepebaşı mevkiinde bulunan Şelale Parkı'nın üzerinde çocuk parkında iftar sonrası oynayan çocuklar, ellerindeki çakmak ile ateş yaktılar. Alevler oyun alanındaki plastik kısımları tutuşturunca çocuklar alevleri söndüremedi. Korkudan olay yerinden kaçan çocukların yaktığı ateş, büyümeden Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri söndürdü. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Çocukların yaktığı ateş parkı alev topuna çevirdi - Son Dakika
