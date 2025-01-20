Bilecik\'te \'İkram Bizden Sohbet Sizden\' etkinliği öğrencilerden büyük ilgi gördü

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BİL-EN programı kapsamında geleneksel hale gelen 'İkram Bizden Sohbet Sizden' etkinliği keyifli bir okuma saati ve sıcak bir sohbet ortamı sunarak büyük ilgi gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek 'İkram Bizden Sohbet Sizden' etkinliği çerçevesinde, kitap okuma saati gerçekleştirdiler.

Bu sayede öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıran proje aynı zamanda hem yeni kitaplar keşfetmeye hem de öğrencilerle birlikte bilgi ve hikayelere dalma fırsatı sundu. Kitap okuma saatinin ardından ise etkinliğe katılan, ortaokul öğrencilerine çeşit çeşit ikram ve hediyeler dağıtıldı. - BİLECİK