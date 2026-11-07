Bilecik\'te jandarma okul giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alıyor

Bilecik'te jandarma okul giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevresi denetimi kapsamında geniş güvenlik önlemi alıyor. Ekipler, öğrencilerin giriş, öğle arası ve çıkışlarında okul bahçesi ve çevresinde denetim yapıyor.
Bilecik'te jandarmanın sorumluluk alanlarında ekipler okul çevrelerinde göz açtırmıyor.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alıyor. Öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve okul çıkışlarında okul bahçesi ve çevresinde adeta göz açtırmayan ekipler, huzur ve güven ortamının korunmasında büyük rol oynuyorlar.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?