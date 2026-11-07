Bilecik\'te jandarma okul giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alıyor

Bilecik'te jandarmanın sorumluluk alanlarında ekipler okul çevrelerinde göz açtırmıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi kapsamında okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemi alıyor. Öğrencilerin okul giriş, öğle arası ve okul çıkışlarında okul bahçesi ve çevresinde adeta göz açtırmayan ekipler, huzur ve güven ortamının korunmasında büyük rol oynuyorlar.