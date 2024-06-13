Bilecik'te Kadın Bıçak Bileyicisi Şaşkınlık Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Kadın Bıçak Bileyicisi Şaşkınlık Yaratıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bıçak bileme işi yapan Meltem Çelik, yaklaşık 7 yıldır bu mesleği sürdürüyor. Çelik, müşterilerine bıçakları birbirine sürtmemeleri ve bulaşık makinesinde yıkamamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

13.06.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi kadın bıçak bileyicisini görenler şaşkınlığını gizleyemezken yaklaşık 7 yıldır bu mesleği sürdüren Meltem Çelik, "Bıçakları birbirine sürtmeyin ve bulaşık makinesinde yıkamayın" tavsiyesinde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bıçak bileme işi yapan Meltem Çelik'i görenler şaşkınlık yaşarken Çelik işini en iyi şekilde yapıyor. Yaklaşık 7 yıl önce çilingir ve anahtar çoğaltma dükkanı açtıklarını ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda bıçak bileme işine başladığını anlatan Meltem Çelik, "Müşterilerimizden gelen istek üzerine bıçak bileme makinesini temin ettik. Özellikle Kurban Bayramı öncesi çok yoğun çalışmaktayız. Gece geç saatlere kadar buradayız. Müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Bıçak bileme makinemizde sonsuz zımpara var. Müşterilerimizden gelen kör bıçakları, önce ağzını düzeltiyoruz, sonra bileme makinesinde biliyoruz. En son bıçaklarımız da kalan çapakları kılağ makinesinde alıyoruz ve bıçaklarımızı keskin hale getiriyoruz" dedi.

"Bıçakları birbirine sürtmesinler ve bulaşık makinesinde yıkamasınlar"

Meltem Çelik, Kurban Bayramı öncesi uyarıda da bulunarak, "Özellikle müşterilerimize tavsiyemiz, bıçakları birbirine sürtmemelerini ve bulaşık makinesinde yıkamasınlar. Son olarak müşterilerimize keskin bilenen bıçakları kullanırken her Kurban Bayramında yaşanan kazaların önüne geçmek için koruyucu eldiven kullanmalarını tesviye ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadın Bıçak Bileyicisi Şaşkınlık Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kadın Bıçak Bileyicisi Şaşkınlık Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement