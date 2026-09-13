Bilecik'te kadın hizmetleri için denetim ve güncelleme planı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te kadın hizmetleri için denetim ve güncelleme planı yapıldı

Bilecik\'te kadın hizmetleri için denetim ve güncelleme planı yapıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kadınlara yönelik çalışmalar, sunulan hizmetler ve kuruluşların faaliyetleri ele alındı. Toplantıda hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kuruluşlarda yapılacak denetimlere ilişkin planlamalar gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kadın alanında yürütülen çalışmalar, sunulan hizmetler ve kuruluşların faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda mevcut çalışmaların güncellenmesi, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesi gereken denetimlere ilişkin planlamalar yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Kadınlara yönelik hizmetlerimizin etkin ve nitelikli şekilde sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Kuruluşlarımızın çalışmalarını düzenli olarak değerlendirerek mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve ihtiyaçlara daha etkin şekilde cevap verilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te kadın hizmetleri için denetim ve güncelleme planı yapıldı - Son Dakika

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