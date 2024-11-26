Bilecik'te Kadınlara Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Kadınlara Destek Ziyareti

Bilecik\'te Kadınlara Destek Ziyareti

Vali Aygöl, kapalı pazarda kadın satıcılara çiçek vererek, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi vurguladı.

26.11.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı pazarda kadın satıcılarla bir araya gelerek, kendilerine çiçek takdim etti. Aygöl, "Bilecik'te şiddet zayıf, kadınlar güçlü" dedi.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarı ziyaret ederek kadın esnaflar bir araya geldiler. Vali Aygöl, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan stantta uğradı. Stantta bilgilendirici broşürler dağıtılırken, 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) uygulamasının kullanımı vatandaşlara anlatıldı. "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankart açılırken, Vali Aygöl, vatandaşlarla sohbet ederek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Vali Aygöl, ziyaret sırasında, pazarcı esnafı ve pazara alışverişe gelen kadınlara çiçekler takdim eden heyet, kadınların toplumdaki önemli rollerine dikkat çekerek, onların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Aygöl, "Bilecik'te şiddet zayıf, kadınlar güçlü. Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yara. Şiddetle mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Kadınlarımız, toplumumuzun temel direğidir ve her alanda güçlenmeleri için desteklenmelidir" dedi.

Etkinlik, kadınlara verilen çiçeklerin ardından farkındalık mesajlarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şefik Aygöl, Politika, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadınlara Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kadınlara Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.