Bilecik\'te Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Bilecik'te astronomi gözlemleri için 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği' düzenlenecek.

Bilecik'te 27 Temmuz günün 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği' kapsamında Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı gökyüzü meraklılarını ağırlayacak. Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 günlük sürecek olan 'Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Bilecik Valiliği koordinasyonunda ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Yenipazar ilçesi sınırlarında yer alan ve ışık kirliliğinin son derece düşük olduğu bu özel alan, astronomi gözlemleri için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Bölgenin uluslararası standartlarda 'Karanlık Gökyüzü Parkı' olarak tescillenmesi için çalışmalar da devam ediyor. Etkinlik kapsamında, gündüz saatlerinde uzmanlar tarafından verilecek atölye çalışmaları ve sunumlarla her yaştan katılımcıya astronomi eğitimi verilecek. Gece olduğunda ise kurulan teleskoplar aracılığıyla gezegenler, yıldızlar ve gökyüzünün derinlikleri keşfedilecek. 25 Temmuz Cuma günü saat 15.00 itibarıyla başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz olup, öncesinde çevrim içi kayıt yapılması gerekiyor. Kayıt formuna https://investinbilecik.gov.tr/katilim-formu/ adresinden ulaşılabiliyor" denildi. - BİLECİK