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Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve Karayolları 144. Bilecik Şube Şefliği ekipleri, kent merkezi, ilçe ve köylerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak karla mücadele çalışmalarını başarıyla tamamladı. Vali Aygöl, ekipleri tebrik ederek sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.

Bilecik\'te Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı
13.01.2024 - 12:35,
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Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ile Karayolları 144. Bilecik Şube Şefliği ekipleri karla mücadele çalışmalarını başarı ile tamamlıyor.

Kent merkezi, ilçe ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. Birçok köy yoluna ulaşım tamamen kapanırken İl Özel İdare ekipleri ve Karayolları 144. Bilecik Şube Şefliği ekipleri canla başla çalışmalarını sürdürdü. İl genelinde kapalı yolları açarak 24 saat boyunca görev başında kaldı. Vali Aygöl, yoğun çalışan ekipleri tebrik ederek, "Fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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