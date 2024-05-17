Bilecik\'te Kaybolan Selçuk Salar 1 Yıldır Bulunamıyor

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Bilecik'te 19 Mayıs 2023 tarihinde "kafeteryaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Selçuk Salar 1 yıldır bulunamadı.

Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ikamet eden 31 yaşındaki Selçuk Salar, 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 18.00-19.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Salar ailesi 1 yıldır oğullarından hala haber alamadıklarını söyledi. Anne Gülten Salar gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum 1 yıl önce akşamüzeri evden kafeteryaya gidiyorum diye çıktı bir daha geri dönmedi. En son oğlumla saat 22.00 gibi konuşmuştuk, neredeyse 1 yıl olacak bir daha da haber alamadık. Polis, jandarma, AFAD ve oğlumun arkadaşları çok yardımcı oldular. Her yerlerde aradık şuana kadar hiçbir haber alamadık. Oğlumu gören, bilen, duyan varsa Allah rızası için haber versinler" dedi.

"Oğlumun mezarı olsa mezarına giderim, oğlum burada yatıyor derim"

Anne Gülten Salar, "Çok zor bir durum bu durum, artık dayanamıyorum. Oğlumun mezarı olsa mezarına giderim, oğlum burada yatıyor derim, ama bir mezarı bile yok çok anne olarak zor durumdayım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, Oğlum kaçırıldı mı birileri tarafından götürüldü mü hiç bilgimiz yok. Oğlum Selçuk eğer beni duyuyorsan ne olursun ara bizi bir sesini duyalım ben hayattayım yaşıyorum desen bile bize yeter çok perişanız" diye konuştu.

"Odan bomboş, odana giremiyorum dön gel oğlum"

Anne Gülten Salar son olarak, "Oğlumun odasına giremiyorum nereye baksam oğlumu görüyorum diyen Anne Salar oğlunun odasından evine dön diye sesleniyor "Oğlum gitarın burada odanda seni bekliyor sen gittiğinden beri bu gitara kimse dokunmuyor. Odan Boş kaldı her taraf boş odana giremiyorum artık lütfen dön gel gitarını çalmanı özledik gel gitarını çal çok sesiz kaldı bu oda ne olur oğlum dön gel seni herkes çok özledi" ifadelerine yer verdi.

"Bizi duyuyorsan bize bir şekilde haber verir misin, seni çok merak ediyoruz"

Baba İsmail Salar ise "Selçuk oğlum eğer bir yerlerde yaşıyorsan bizi duyuyorsan bize bir şekilde haber verir misin, seni çok merak ediyoruz, seni çok özledik. Eğer Selçuk'un nerede olduğunu gören, bilen, duyan varsa nereye ne tarafa gittiğini bilen varsa lütfen bize veya en yakın emniyete bilgi versin çok perişanız oğlumuzu özledik" dedi.

"Selçuk oğlum anneni babanı arayamıyorsan beni ara herkes seni çok merak ediyor"

Selçuk Salar'ı evden çıkıp giderken gören komşuları Ayşe Yaman, "Selçuk'u akşamüzeri apartmandan çıkıp giderken gördüm oğlum nereye gidiyorsun dedim 'Sakarya kenarına kafeye kahve içmeye gidiyorum Ayşe teyze' dedi. Gidiş o gidiş bir daha görmedik. Bizi arayıp söylesin, ben şuradayım iyiyim desin sadece anne, baba üzgün değil, biz apartmanca üzgünüz biz Selçuk'u çok seviyorduk. Ben Selçuk'u çok seviyorum. Selçuk oğlum anneni babanı arayamıyorsan beni ara herkes seni çok merak ediyor" diye konuştu.

Selçuk Salar'dan geriye ilçedeki bir kafeteryada gitar çalarken çekilmiş görüntüleri kaldı. - BİLECİK