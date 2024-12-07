Bilecik'te Kent Lokantası Açıldı: 70 TL'ye 4 Çeşit Yemek Hizmette - Son Dakika
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Bilecik'te Kent Lokantası Açıldı: 70 TL'ye 4 Çeşit Yemek Hizmette

Bilecik\'te Kent Lokantası Açıldı: 70 TL\'ye 4 Çeşit Yemek Hizmette

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan Kent Lokantası, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için uygun fiyatlı yemek hizmeti sunuyor. İlk günden yoğun ilgi gören lokanta, 4 çeşit yemeği 70 TL'ye sunarken, hayır severler 'Askıda Yemek' uygulamasıyla katkıda bulunabilecek.

07.12.2024 12:57  Güncelleme: 13:06
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı program ile kapılarını vatandaşlara açan Kent Lokantası'na ilk günden yoğun ilgi olurken, 4 kap yemek 70 liradan satılıyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere öğrenci ve dar gelirli ailelerin uygun fiyata sağlıklı şekilde hizmet alması amacıyla şehrimize kazandırdığı Kent Lokantası ilk menüsüyle halka kapılarını açtı. 72. Kent Lokantası olarak Bilecik'te hizmete giren ve hafta içi 12.00 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek olan Kent Lokantasında günlük 4 çeşit yemek 70 TL karşılığında vatandaşlara sunulacak.

Hayır severler, askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara katkıda bulunabilirler

Ezogelin çorba, orman kebabı, pilav ve mandalina ile ilk satışın yapıldığı Kent Lokantasında ayrıca 'Askıda Yemek' uygulaması da yapılabilecek. Uygulama kapsamında isteyen vatandaşlar ödedikleri miktar karşılığında ihtiyaç sahipleri, öğrenci ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtılmasına katkıda bulunabilecek.

Vatandaşlardan Başkan Bubaşı'na teşekkür

Kent Lokantasının ilk müşterileri olarak yemek yiyen vatandaşlar kaliteli ve sağlıklı bir menü hazırlandığını söylediler.

Uygulamayı çok beğendiklerini kaydeden vatandaşlar, bu sayede birçok dar gelirli vatandaşın lokantada yemek yiyebileceğine dikkat çektiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kent Lokantası Açıldı: 70 TL'ye 4 Çeşit Yemek Hizmette - Son Dakika

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