Bilecik'te Kış Hazırlıkları Tamam - Son Dakika
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Bilecik'te Kış Hazırlıkları Tamam

Bilecik\'te Kış Hazırlıkları Tamam

Vali Aygöl, kış sezonu açılışında yol güvenliği için çalışan ekiplere başarı diledi.

22.11.2024 11:19
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'Kış Sezonu Açılış Programı'na katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, zorlu kış şartlarında yolların açık kalması için görev yapan Karayolları personeline kolaylıklar ve başarılar diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, programında kış mevsiminde muhtemel acil durumlara hızlı müdahale için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Aygöl, "Kış aylarında yolların güvenliğini sağlamak adına 7 gün 24 saat görev başında olan ekiplerin büyük bir sorumluluk üstleniyor. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Karayolları ekiplerimiz, kış boyunca gece gündüz demeden fedakarca çalışarak yolların güvenliğini sağlayacak. Hep birlikte el ele vererek bu zorlu süreci en iyi şekilde geçireceğiz" dedi.

Öte yandan kış mevsiminde muhtemel acil durumlara hızlı müdahale için hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Aygöl, "Ekiplerimiz sadece yolları açık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat edebilmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara minnettarız" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kış Hazırlıkları Tamam - Son Dakika

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