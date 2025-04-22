Bilecik\'te Kitap Okuma Yarışması Büyük İlgi Gördü

Bilecik'te Kütüphaneler Haftası nedeniyle düzenlenen kitap okuma yarışması yoğun ilgi gördü

Şeyh Edebali Üniveresitesi Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi ve kitap sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan kitap yarışması yoğun ilgi gördü. Yarışmada bilgi, dikkat ve kitaplara olan hakimiyetleriyle öne çıkan okulun öğrencisi Kerime Nur Demir, Aysima Akman ve Hilal Birkan'dan oluşan grup birinciliği elde etti. - BİLECİK