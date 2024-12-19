Bilecik'te Midibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Midibüs Devrildi: 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Bilecik'te midibüs otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te midibüs devrildi: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te bir midibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir- Bursa karayolu Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bursa istikametine seyir halindeki Ahmet Ç., idaresindeki 11 TC 778 plakalı minidüs kavşaktan dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen Barış T., idaresindeki 16 ALF 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında midibüste devrilirken, 16 ALF 645 plakalı otomobil sürücüsü Barış T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen midibüste yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

Bilecik\'te Midibüs Devrildi: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Bilecik, trafik, Yerel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Midibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Midibüs Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.