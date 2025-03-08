Bilecik\'te Minibüs Esnafı Kontak Kapatıyor

Bilecik'te, minibüs esnafı dün öğrenci fiyatının 20 TL'den 17 TL'ye çekilmesinin ardından kontak kapatırken, haklarını alamazlarsa tekrar kontak kapatacaklarını söyledi.

Bilecik'te geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında salona giren dolmuş şoförleri, ücret ve tarife komisyonunda tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği öğrenci indirimine karşı çıktı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrasında şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 liralık öğrenci bilet ücretinin 17 liraya düşürülmesi kabul edildi. Ardından kentteki minibüsçüler dün 09: 00 ile 11: 00 arası kontak kapattı. Ardından Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile görüşen M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz bir sonuca ulaşamadılar.

"Hastaneye gitmesi gereken hastalarımızı, okullarına ulaşması gereken öğrencilerimizi düşünerek belediye olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenledik"

Toplantı sonrası Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sözün ettiğimiz kişiler yetmedi, ertesi gün minibüslerini çalıştırmayarak halkımızı mağdur etmişlerdir. Hastaneye gitmesi gereken hastalarımızı, okullarına ulaşması gereken öğrencilerimizi düşünerek belediye olarak ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Ancak bu kez de bu otobüsler durdurulmuş, vatandaşlarımızın ulaşımı zor kullanılarak engellenmiştir" açıklamasını yaptı.

"Belediye, akaryakıt fiyatlarının, sigorta maliyetlerinin, araç bakım giderlerinin her geçen gün arttığı bu süreçte tek bir kuruş bile artış yapmadı"

Bu açıklama ardından M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler, "Biz, Bilecik Minibüs Esnafı olarak yıllardır bu şehrin insanlarını, öğrencilerini, yaşlılarını, işçilerini taşıyoruz. Günün ilk ışıklarıyla direksiyon başına geçiyor, gece yarılarına kadar evine, işine, okuluna yetişmeye çalışan insanlara hizmet veriyoruz. Ancak bugün, sadece hakkımızı savunmak için buradayız. Çünkü artık nefes alamaz hale geldik, geçinemiyoruz. Belediye kararı hakkımızı hiçe sayan bir uygulama tam 14 ay boyunca minibüs esnafı olarak zam talep ettik. Ancak belediye, akaryakıt fiyatlarının, sigorta maliyetlerinin, araç bakım giderlerinin her geçen gün arttığı bu süreçte tek bir kuruş bile artış yapmadı. Büyük uğraşlarla, ancak geçtiğimiz aylarda öğrenci biniş fiyatlarımız kısa mesafede 14 TL'den 20 TL'ye, uzun mesafede 19 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. Ancak 6 Mart 2025'te, Bilecik Belediye Meclisi, minibüsçü esnafına tek bir destek vermeden bu ücretleri 17 TL'ye düşürme kararı aldı. Bu ne demektir? 2024 yılında 22 TL olan ücret, önce 25 TL'ye çıkarıldı, sonra keyfi bir kararla 17 TL'ye düşürüldü. Belediye, kendi almak istemediği mali yükü, minibüsçü esnafının sırtına yükledi" dedi.

"Belediye, öğrenciyi desteklemek istiyorsa bunu minibüsçüye değil, kendi bütçesinden yapmalıdır"

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler açıklamasının devamında, "Belediye, öğrenciyi desteklemek istiyorsa bunu minibüsçüye değil, kendi bütçesinden yapmalıdır. Biz, bu kararın yanlış olduğunu defalarca söyledik. Belediye Meclisi toplantısına katıldık, durumu anlattık. Bütün itirazlarımıza rağmen, tek taraflı ve haksız bir karar alındı. Bunun üzerine, hakkımızı savunmak için kontak kapatma kararımızı bildirdik. Dün çarpıtılan olaylar ve gerçekler minibüsçü esnafı olarak sabah 06.00 - 09: 30 saatleri arasında hizmet verdik. Öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık. Ancak bu kararı bilmesine rağmen, Belediye kendi algı operasyonunu yürütmek için yolları polis ve zabıta ile doldurdu. Sonrasında ne oldu? Bizi haksız göstermek için eski, yaklaşık 40 yaşında bir otobüs getirildi. Bu otobüsün camı, iç içe binen insanların baskısıyla kendiliğinden çatladı. Olay yerinde onlarca polis ve kamera vardı; hiçbir taş atılmadığı kayıtlarda açıkça görülüyor. Ancak ne oldu? "Minibüsçüler otobüse saldırdı" yalanı medyaya servis edildi. Belediye Başkanı, bizi halkın gözünde suçlu göstermek için açıklamalar yaptı. Hakkını arayan minibüsçüler, bir anda 'zorbalar' olarak lanse edildi. Bunun üzerine minibüsçüler olarak Belediye binasına yürüdük. Bu yürüyüş tamamen kurallara uygun şekilde, polis ve zabıta eşliğinde gerçekleşti. Ne bir taşkınlık yapıldı, ne de kamu malına zarar verildi. Ama belediye yine de minibüsçüleri suçlamaya devam etti" dedi.

"Neden seçimden önce minibüsçülerden yüksek hat bedelleri alıp, şimdi bu hatları değersiz hale getiriyorsunuz"

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler, Kocaeli, Sakarya, Bursa belediyeler minibüsçü esnafını sübvanse ettiğini anlatarak, "Bilecik'te bu destek sağlanmıyor. Neden seçimden önce minibüsçülerden yüksek hat bedelleri alıp, şimdi bu hatları değersiz hale getiriyorsunuz. Öğrenciyi desteklemek istiyorsanız, neden bunu minibüsçüye zarar ettirerek yapıyorsunuz. Minibüsçü esnafı olarak bu şehre yıllardır hizmet verdik. Pandemi sürecinde, deprem zamanında, kısıtlamalar altında bile halkımızın yanında olduk. Bugün bizleri 'halk düşmanı' gibi göstermeye çalışmak en büyük haksızlıktır" ifadelerine yer verdi.

"Hakkımızı almazsak kontak kapatırız"

M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler açıklamasının sonunda, "Bize 'zorbalar', 'halk düşmanı', 'şiddet yanlısı' dediler. Ama biz bu şehrin evlatlarıyız. Bugün minibüsçüler olarak aç bırakılmaya, emeğimizin değersizleştirilmesine göz yummayacağız. Bu yüzden buradan açıkça ilan ediyoruz: Eğer hakkımız verilmezse, kontak kapatma eylemimizi sürdüreceğiz. Eğer bizi dinlemezlerse, daha güçlü şekilde hakkımızı arayacağız. Biz minibüsçüler, bu şehrin insanıyız ve ekmeğimizi koruyacağız. Biz minibüsçüler halkımızı mağdur etmek istemiyoruz. Ama belediye, esnafını mağdur ederse, halk da bundan zarar görür. Bu yüzden çözüm için diyalog istiyoruz! Bizim tek derdimiz, ekmeğimiz. ve kimse bizim ekmeğimizle oynayamaz" dedi. - BİLECİK