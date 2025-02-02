Bilecik'te Minik Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Eğlenceli Etkinliklerle Geçirdi - Son Dakika
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Bilecik'te Minik Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Eğlenceli Etkinliklerle Geçirdi

Bilecik\'te Minik Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Eğlenceli Etkinliklerle Geçirdi

Bilecik Belediyesi, Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde düzenlediği yarıyıl tatil etkinlikleriyle minik öğrencilere unutulmaz bir tatil deneyimi sundu. 'Tuval Boyama' ve 'Mandala Boyama' gibi atölyelere katılan yüzlerce çocuk, hem eğlendi hem öğrendi.

02.02.2025 15:43  Güncelleme: 15:49
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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen, Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde, minik öğrenciler bir araya gelerek sömestr tatili dolu dolu geçti.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan yarıyıl tatil etkinleri kapsamında 'Tuval Boyama', 'Mandala Boyama ve İklim Değişikliğini Öğreniyorum' atölyelerine yüzlerce çocuk katıldı. Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde bir araya gelen çocuklar, 15 tatil boyunca hem eğlediler, hem de öğrendiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Minik Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Eğlenceli Etkinliklerle Geçirdi - Son Dakika

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