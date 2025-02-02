Bilecik\'te Minik Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Eğlenceli Etkinliklerle Geçirdi

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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen, Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde, minik öğrenciler bir araya gelerek sömestr tatili dolu dolu geçti.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan yarıyıl tatil etkinleri kapsamında 'Tuval Boyama', 'Mandala Boyama ve İklim Değişikliğini Öğreniyorum' atölyelerine yüzlerce çocuk katıldı. Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde bir araya gelen çocuklar, 15 tatil boyunca hem eğlediler, hem de öğrendiler. - BİLECİK