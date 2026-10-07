Bilecik'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te tarihi ve kültürel yerleri gezmek için kente gelen tur otobüsünün muavini, su şişeleri ve benzeri çöpleri yola attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde mola veren otobüs görevlilerini uyardı ve yola atılan çöpleri toplattı.

Bilecik'teki tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla şehrimize gelen tur şirketi otobüsünün muavini tarafından yola atılan çöpler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplatıldı.

Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik, Türkiye'nin birçok yöresinden konukları ağırlarken, Zabıta Müdürlüğü görevlileri uygunsuzluklara izin vermedi. Kent merkezinde mola veren otobüs şoförleri ve yardımcılarının, su şişeleri ve benzeri çöpleri yere attığını gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli uyarıları yaptıktan sonra çöpleri toplattı.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüYerel HaberlerBilecikZabıtaTurizmGüncelÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Soner Olgun entübe edildi Soner Olgun entübe edildi
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Protestolarda kaydedildi Bu görüntü Hindistan’ı ayağa kaldırdı Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
Esenyurt’ta bir lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
Esenyurt'ta bir lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:42:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei