Bilecik\'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı

Bilecik'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te tarihi ve kültürel yerleri gezmek için kente gelen tur otobüsünün muavini, su şişeleri ve benzeri çöpleri yola attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde mola veren otobüs görevlilerini uyardı ve yola atılan çöpleri toplattı.
Bilecik'teki tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla şehrimize gelen tur şirketi otobüsünün muavini tarafından yola atılan çöpler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplatıldı.
Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik, Türkiye'nin birçok yöresinden konukları ağırlarken, Zabıta Müdürlüğü görevlileri uygunsuzluklara izin vermedi. Kent merkezinde mola veren otobüs şoförleri ve yardımcılarının, su şişeleri ve benzeri çöpleri yere attığını gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli uyarıları yaptıktan sonra çöpleri toplattı.
Kaynak: İHA
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