Bilecik\'te mola veren tur otobüsü görevlileri çöp attı, zabıta toplattı

Bilecik'teki tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla şehrimize gelen tur şirketi otobüsünün muavini tarafından yola atılan çöpler, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplatıldı.

Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik, Türkiye'nin birçok yöresinden konukları ağırlarken, Zabıta Müdürlüğü görevlileri uygunsuzluklara izin vermedi. Kent merkezinde mola veren otobüs şoförleri ve yardımcılarının, su şişeleri ve benzeri çöpleri yere attığını gören Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerekli uyarıları yaptıktan sonra çöpleri toplattı.