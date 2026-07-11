Çöpün kenarına ne buldularsa bıraktılar, mahalle sakinlerine muhtar isyan etti - Son Dakika
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Çöpün kenarına ne buldularsa bıraktılar, mahalle sakinlerine muhtar isyan etti

Çöpün kenarına ne buldularsa bıraktılar, mahalle sakinlerine muhtar isyan etti
11.07.2026 13:25  Güncelleme: 13:42
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Bilecik Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, sokağa gelişi güzel bırakılan evsel atıkların çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarına yol açtığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, mahalle sakinlerinin çöp kenarlarına bıraktığı halı, dolap, masa, sandalye gibi evsel atıkların bırakılmasına tepki gösterdi.

Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi'nde gelişi güzel sokağa bırakılan çeşitli evsel atıkların oluşturduğu görüntüler muhtarın tepkisini çekti. Çevre kirliliğinin yanı sıra kötü kokuya da neden olan görüntüler, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken, halk sağlığını tehdit eden manzaralar 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

"Lütfen mahallemize sahip çıkalım"

Yaşanan çevre kirliliği üzerine açıklamada bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cem Çevik, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, "Mahallemizin sokakları hepimizin ortak yaşam alanıdır. Ne yazık ki son zamanlarda gelişi güzel sokağa bırakılan çöpler ve atıklar, çevre kirliliğine neden olmanın yanı sıra kötü koku, görüntü kirliliği ve halk sağlığını tehdit eden ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Temiz bir mahallede yaşamak sadece belediyenin değil, her vatandaşın ortak sorumluluğudur. Çöp ve atıkların konteynerlerin içine bırakılması; moloz, eski eşya ve bahçe atıklarının ise ilgili birimlere veya bana haber verilerek usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Lütfen mahallemize sahip çıkalım. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak, komşularımıza saygı göstermek ve yaşam kalitemizi artırmak için çevremizi kirletmeyelim. Unutmayalım ki temiz bir mahalle, duyarlı insanların eseridir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bilecik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöpün kenarına ne buldularsa bıraktılar, mahalle sakinlerine muhtar isyan etti - Son Dakika

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