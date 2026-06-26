Bilecik'te Mülki Amirler için Veda Töreni - Son Dakika
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Bilecik'te Mülki Amirler için Veda Töreni

Bilecik\'te Mülki Amirler için Veda Töreni
26.06.2026 10:03
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Bilecik'te veda programında mülki idare amirleri yeni görevlerine uğurlandı, teşekkürler sunuldu.

Bilecik'te mülki idare amirlerine veda programı düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerini yeniden belirlendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer'in ev sahipliğinde, Bilecik'te görev sürelerini tamamlayarak yeni görev yerlerine atanan mülki idare amirleri için veda programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıktı. Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik'te görev yapan mülki idare amirlerinin kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te görev yapan tüm mülki idare amirlerimize hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyorum. Kapımız ve gönlümüz her zaman kendilerine açıktır" dedi.

Program sonunda görev süresi sona eren mülki idare amirlerine teşekkür edilerek çeşitli hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Mülki Amirler için Veda Töreni - Son Dakika

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