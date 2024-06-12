Bilecik'te Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Orhan Orkun Kızılöz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Orhan Orkun Kızılöz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne yeni başhekim olarak atanan Dr. Orhan Orkun Kızılöz'e yapılan hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. İlk ziyaretçiler AK Parti İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve MHP İlçe Başkanı Saim Turan oldu. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

12.06.2024 10:57
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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Orhan Orkun Kızılöz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde acil polikliniğinde iki buçuk yıldır görev yaparken aynı hastaneye başhekim olarak görevlendirilen ilçenin sevilen doktorlarından Orhan Orkun Kızılöz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Yeni başhekimin ilk hayırlı olsun ziyaretçileri AK Parti İlçe Başkanı Zafer Seyyar, MHP İlçe Başkanı Saim Turan oldu. Ardından AK Parti İl Genel Meclis üyesi Şaban Güdem ve AK Parti ilçe yönetimi ziyaret ettiler. Daha sonra yeni Başhekim Kızılöz'ü Belediye Başkanı Bekir Torun, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur ve beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte ziyaret ettiler. Ziyaretlerde birlik ve beraberliğe vurgu yapılırken, ziyaretçiler yeni Başhekim Dr. Kızılöz'e yeni görevinde başarılar dilediler.

Başhekim Dr. Kızılöz "Bu nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerime teşekkür ediyorum. Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'nin daha da ileriye taşınması için sizlerin de destekleri ile birlik ve beraberlik içinde yoğun çaba sarf edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Orhan Orkun Kızılöz'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

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