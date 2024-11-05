Bilecik'te Müstakil Evde Yangın Korkuttu

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Bilecik'te müstakil evde çıkan yangın korkuttu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük ve Eskişehir İnönü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.