Bilecik\'te Obakent Tematik Gençlik Kampı İncelemesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yapımı süren Obakent Tematik Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Sözer'e incelemeleri sırasında Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti. Kamp alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, Obakent Tematik Gençlik Kampı'nın tamamlanmasıyla gençler için önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.

İncelemeler, kamp sahasında yapılan genel değerlendirme toplantısı ve kurumlar arası görüş alışverişiyle sona erdi. - BİLECİK