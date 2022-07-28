Bilecik'te ekmek, çay, simit ve poğaçaya zam geldi

Bilecik'te fırıncı, çaycı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine zam talebi kabul edilirken, 3 liradan satılan 90 gram simit ile 80 gram poğaça 4 liraya çıktı. 2,5 liradan satılan çay 3 liraya çıkarken, 200 gram ekmeğin satışı ise 3 liradan 4 liraya yükseltildi.

Bilecik 'te, Ocak ayının ardından ekmek, çay, simit ve poğaçaya bir zam daha yapıldı.

Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

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