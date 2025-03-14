Bilecik\'te Öğrenci Bilet Ücretleri 17 TL Olarak Belirlendi

Bilecik'te ulusal medyada uzun süre yer alan 'Minibüs Olayları' sonrası öğrenci fiyatları 17 TL olarak onaylandı.

Bilecik'te geçtiğimiz hafta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sırasında salona giren dolmuş şoförleri, ücret ve tarife komisyonunda tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği öğrenci indirimine karşı çıktı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrasında şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 liralık öğrenci bilet ücretinin 17 liraya düşürülmesi kabul edildi.

Kontak kapattılar

Ardından kentteki minibüsçüler 7 Mart günü 09.00 ile 11.00 arasında kontak kapayarak eylem yapan minibüsçüler, dolmuş duraklarında belediye otobüslerine yolcu aldırmayınca zabıta ve polis ile gerginlik yaşadı. Bu esnada

Tepebaşı mevkiinde belediye ait yolcu otobüsü bir şahıs tarafından taş atılmak suretiyle camı kırıldı. Otobüs içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşandı. Ardından Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile görüşen M Plakalı Minibüsçüler Derneği Başkanı Tuncay Güler ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz bir sonuca ulaşamadılar.

Yeni tarife yarın uygulanacak

Konu hakkında bugün Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni halk dolmuşu ücret tarifesinin detayları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "6 Şubat 2025 tarih ve 15 sayılı Belediye Meclis Kararı ve bu kararda belirtilen öğrencilere ilişkin kısımlarında indirim yapılmasına ilişkin 6 Mart 2025 tarih ve 30 sayılı Bilecik Belediyesi Meclis Kararı gereği şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanacak bilet ücret tarifeleri şu şekilde olacaktır. Şehir içi normal tam 25 TL, öğrenci 17 TL. Yüksek hızlı tren tam 30 TL, öğrenci 17 TL. Yeni otobüs terminali tam 30 TL, öğrenci 17 TL. Gölpark tam 30 TL, öğrenci 17 TL

H6 hattı-okullar bölgesi tam 23 TL, öğrenci 17 TL. Küplü Köyü tam 28 TL, öğrenci 17 TL. Başköy Köyü 28 TL, öğrenci 17 TL. Gülümbe Köyü tam 28 TL, öğrenci 17 TL şeklinde olacaktır" denildi. - BİLECİK