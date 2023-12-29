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Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği ve trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği ve trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşla' projesi kapsamında öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı ve çeşitli trafik konularında eğitim verildi. Eğlenceli ve öğretici olan bu etkinlikle minik öğrencilerde farkındalık oluşturuldu.

Bilecik\'te öğrencilere polislik mesleği ve trafik eğitimi verildi
29.12.2023 - 10:58,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Büyük Kalplere Minik Dokunuşla" projesi ile öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi ile öğrencilere, polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı. Ardından polise güven duygusunun artırılması, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması gibi çeşitli konularda eğitim verildi. Hem eğlenceli hem öğretici olan eğitim sayesinde minik öğrenciler için farkındalık oluşturuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği ve trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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