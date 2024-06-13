Bilecik'te Öğrencilere Süt ve Kek Dağıtımı Yapıldı

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Bilecik'te 'Dünya Süt Günü' kapsamında öğrencilere süt ve kek dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Akın Ağca, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, teknik ekipler, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla, 700. Yıl İlköğretim Okulunda 'Süt Tüketiminin Önemi' konusunda öğrencilere eğitim verildi. Eğitim sonrasında okul bahçesinde süt tüketiminin önemiyle ilgili bilgilendirici broşür ve boyama kitapları dağıtılarak, çocuklara süt ve kek ikramı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, günün anlam ve önemine değinerek, "Her yaşta insanlara süt içme alışkanlığı kazandırılması, süt tüketiminin artırılması, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü tarafından 2001 yılından beri her yıl Dünya Süt Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK