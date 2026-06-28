Bilecik'te Özel Güvenlik Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Özel Güvenlik Görevlileri Haftası Kutlandı

28.06.2026 12:20
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Jandarma Komutanı Vanlı, özel güvenlik görevlilerini makamında kabul ederek teşekkür etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, özel güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, '26-28 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası' kapsamında özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti. Edinilen bilgilere göre, '26-28 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Haftası' dolayısıyla Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, özel güvenlik görevlilerini makamında ağırladı.

Ziyarette özel güvenlik görevlilerinin haftasını kutlayan Albay Vanlı, kamu güvenliğine sundukları katkılardan dolayı personele teşekkür etti. Program kapsamında özel güvenlik görevlilerine çiçek takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Özel Güvenlik Görevlileri Haftası Kutlandı - Son Dakika

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