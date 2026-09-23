Bilecik'te pazar esnafı, tezgâhta bulduğu 2 bin TL'yi zabıtayla sahibine ulaştırdı

Bilecik'te pazar esnafı, tezgâhta bulduğu 2 bin TL'yi zabıtayla sahibine ulaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında tezgâh açan esnaf, tezgâhında bulduğu 2 bin TL'yi zabıtaya teslim etti. Zabıtalar paranın sahibini tespit etti, 2 bin TL sahibine teslim edildi; sahibi de görevliler ve esnafa teşekkür etti.
Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında yer alan tezgahında 2 bin TL bulan esnaf, parayı zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırdı.
Bilecik'in Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar alanında tezgah açan esnaf Kadir Demir, tezgahında bir miktar para buldu. Olayı pazar alanında bulunan zabıtalara ileten Demir, parayı sayarak teslim etti. Zabıtalar yaptıkları incelemeler ardından paranın sahibinin Hacer S. olduğunu tespit ettiler. Zabıta Amiri Özgür Özmen 2 bin TL olan parayı sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Hacer S. Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle pazar esnafına güzel davranışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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