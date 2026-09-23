Bilecik'te pazar esnafı, tezgâhta bulduğu 2 bin TL'yi zabıtayla sahibine ulaştırdı

Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar alanında yer alan tezgahında 2 bin TL bulan esnaf, parayı zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırdı.

Bilecik'in Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar alanında tezgah açan esnaf Kadir Demir, tezgahında bir miktar para buldu. Olayı pazar alanında bulunan zabıtalara ileten Demir, parayı sayarak teslim etti. Zabıtalar yaptıkları incelemeler ardından paranın sahibinin Hacer S. olduğunu tespit ettiler. Zabıta Amiri Özgür Özmen 2 bin TL olan parayı sahibine teslim etti. Parasını teslim alan Hacer S. Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle pazar esnafına güzel davranışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.