Bilecik'te Sahte Para Uyarısı - Son Dakika
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Bilecik'te Sahte Para Uyarısı

Bilecik\'te Sahte Para Uyarısı
18.06.2026 09:39
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Bilecik Emniyeti, sahte para uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bilecik'te sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte para olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Kent genelinde yapılan çalışmalarda vatandaşlara, sahte para konusunda dikkatli olunması, para alışverişlerinde kontrolün sağlanması ve şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi uyarısında bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle yoğun alışveriş noktalarında tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aktif şekilde kullanılmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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